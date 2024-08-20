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Эвакуированные из Курской области дети станут посещать рязанские школы и детсады
В ПВР в Рязани, Рязанском, Милославском, Михайловском, Рыбновском, Скопинском районах находятся 39 детей школьного и дошкольного возраста.

Эвакуированные из Курской области дети станут посещать рязанские школы и детские сады. Об этом рассказали на заседании регправительства 20 августа, во вторник.

Министр образования Ольга Щетинкина отметила, что в ПВР в Рязани, Рязанском, Милославском, Михайловском, Рыбновском, Скопинском районах находятся 39 детей как школьного, так и дошкольного возраста.

Министр образования рассказала, что два ребенка поступили в местные детские сады, восемь зачислены в школы, один подросток поступил в колледж в Варских. Остальные пока определяются с местом проживания. Кроме того, Щетинкина рассказала, что есть те семьи, которые рассчитывают вернуться в Курскую область до 1 сентября. Министр добавила, что при необходимости, все дети будут распределены по образовательным учреждениям.

Губернатор Павел Малков поручил обеспечить всех детей канцтоварами, одеждой и всем необходимым.

«Вопросы, с которыми обращаются жители, надо оперативно отрабатывать. Ответственных прошу держать это на контроле», — отметил Малков.