Женщину из Старожилова подозревают в фиктивной регистрации пяти иностранцев

Возбуждено уголовное дело.

Женщину из Старожилова подозревают в фиктивной регистрации пяти иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время проверки полицейские узнали, что 50-летняя жительница поселка за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в доме пятерых граждан одной из республик Средней Азии в возрасте от 40 до 58 лет. При этом он знала, что проживать на ее жилплощади они не будут.

Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание по делу. Иностранцев подвергнут административному наказанию.