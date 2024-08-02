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В Старожилове произошел пожар в расселенном доме
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

В Старожилове горел нежилой двухэтажный дом. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, в доме № 4 по улице Денисова. Уточняется, что людей из аварийного дома расселили несколько лет назад.

По словам очевидцев, загорелись подушка и матрас. Пожарные ПСЧ № 45 к месту возгорания приехали в 4:37 и через пять минут затушили огонь. Площадь пожара составила два квадратных метра. Здание осталось целым из-за вовремя обнаруженного возгорания.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара и ущерб устанавливают специалисты.