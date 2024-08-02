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В Скопинском районе из-за урагана рухнула водонапорная башня
Инцидент произошел на улице Амбаровка. По словам автора поста, жители остались без света и воды.

В четверг, 1 августа, в селе Чулково Скопинского района из-за урагана рухнула водонапорная башня. Об этом сообщили в группе «Скопин.ИНФО» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Амбаровка. По словам автора поста, жители остались без света и воды.

Администрация Скопинского района в комментариях к посту ответила, что рухнувшая водонапорная башня — недействующая. Воды не было из-за аварийного отключения света. Как уточнили в ведомстве, проблема решена.

Кроме того жители пишут, что на улице Большак на действующую водонапорную башню рухнуло дерево. Отмечается, что сооружение снабжает водой дома ближайших улиц.

Фото: группа «Скопин.ИНФО» во «ВКонтакте»