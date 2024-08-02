В Саратовской области пьяный мужчина пытался сжечь соседей с детьми

В Саратовской области пьяный мужчина пытался сжечь соседей с детьми. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила «Газета.Ru».

Местный житель поругался с односельчанами и решил им отомстить. Ночью мужчина пробрался к ним во двор, подпер дверь дома деревянным бруском и граблями, облил все бензином и поджег.

Семья смогла выбраться на улицу и потушить огонь.

Подозреваемого в поджоге задержали, на него завели уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.