В Рязанской области пройдет рейд по тонировке

Нарушителям грозит штраф 500₽. За невыполнение законных требований сотрудников полиции водителя могут арестовать на 15 суток.

В Рязанской области пройдет рейд по тонировке. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инспекторы будут выявлять транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 500₽.

За невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.