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Стало известно, сколько рязанцев подписали контракт с начала СВО
За время проведения специальной военной операции число контрактников составило 5,5 тысяч человек.

В Рязанской области 2000 мужчин заключили контракт с Минобороны с начала года. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

За все время проведения специальной военной операции число контрактников составило 5,5 тысяч человек. Как отмечают в пункте отбора на военную службу по контракту, средний возраст новобранца снижается.

«К нам обращаются чаще молодые люди, в возрасте до 35 лет. Как правило, имеющие образование не ниже 11 классов, женатые. То есть это человек, который имеет свои устойчивые взгляды, мировоззрение», — заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Рязанской области Дмитрий Зайцев.

Бойцам предоставляются социальные льготы и гарантии: семейная реабилитация и отдых в санатории, освобождение от платы в детских садах, бесплатное горячее питание для детей военнослужащих в школах, путевки в детские лагеря, бюджетные места в вузах и многое другое.

Кроме того, по указу Президента России Владимира Путина военнослужащие, подписавшие контракт с 1 августа по 31 декабря этого года, получат единовременную федеральную выплату в 400 тысяч рублей. Такая же сумма поступит на счет из регионального бюджета.