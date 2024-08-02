В Рязанской области 16-летний мотоциклист попал в ДТП

Его с травмами госпитализировали в медучреждение.

В Рязанской области 16-летний мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент случился 1 августа, примерно в 22:00, на 140 километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» Александро-Невского района. 64-летний житель Нижнего Новгорода за рулем «Лады Гранты» столкнулся с мотоциклом «Стелс» под управлением 16-летнего жителя Александро-Невского района.

В результате ДТП несовершеннолетнего водителя с полученными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.