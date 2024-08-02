В Рязани 6 августа ограничат движение по улице Пушкина

Это связано с проведением ремонта на участке газовых сетей.

В Рязани 6 августа ограничат движение по улице Пушкина. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Проезд закроют в районе дома № 56 в связи с выполнением аварийного ремонта участка газовых сетей. Работы запланированы с 08:00 до 18:00 .

На участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.