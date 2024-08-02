В Рязани 38-летний мужчина украл два смартфона

Его поймали по горячим следам.

В Рязани 38-летний мужчина украл два смартфона. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

18-летняя рязанка обратилась в полицию и рассказала, что у нее пропал телефон, который она на некоторое время оставила без внимания, находясь в МКЦ.

Оперативники разыскали очевидцев, которые описали внешность подозрительного мужчины. Он находился в здании в примерное время кражи гаджета. Правоохранители начали поиски.

В это время в отдел полиции поступило сообщение, что в рязанском хостеле постоялец ведет себя неадекватно. Сотрудники ППС установили, что этот дебошир — разыскиваемый за кражу телефона. Известно, что ранее он был судим за угрозу убийством. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В ходе досмотра оперативники обнаружили в сумке 38-летнего мужчины 2 дорогостоящих смартфона. По предварительной информации, рязнец специально пришел в МКЦ в поисках того, что можно было бы незаметно украсть. Злоумышленник воспользовался тем, что одно из помещений было оставлено без присмотра с открытой дверью. Он проник внутрь и забрал телефон. Далее он отправился в один из рязанских хостелов, расположенных неподалеку, где аналогичным образом забрал смартфон одного из постояльцев из незапертой комнаты. Злоумышленник собирался сбыть похищенное, однако был задержан сотрудниками полиции. Телефоны изъяты. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.