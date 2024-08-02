В России вырастут цены на картофель

Они будет выше на 8-10₽, чем в прошлом году.

В России вырастут цены на картофель. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину.

Она отметила, что в 2023 году был рекордный урожай — 8,6 млн тонн картофеля. По ее словам, это обвалило рынок, поэтому в 2024 году посадили меньше корнеплода.

«Мрачных прогнозов мы не строим. Будет все понятно, когда мы приступим к массовой уборке — в регионах Центрального федерального округа. Начнут копать главные картофельные доноры — Брянская, Тульская, Московская, Нижегородская области», — подчеркнула она.

Цена на картофель на 8-10₽ выше прошлогодней, что вполне комфортно и для покупателей, и для продавцов, подытожила эксперт.