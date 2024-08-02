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В Подмосковье 43-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю дочь

В Подмосковье 43-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю дочь. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника канала, за год мужчина надругался над ребенком более 50 раз.

«Известно, что родители ребенка сейчас разводятся и девочка живет вместе с матерью», — рассказал источник.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании ребенка, не достигшего 14 лет. За это фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.