В Пермском крае поезд «Уренгой-Москва» столкнулся с грузовиком

В Пермском крае поезд «Уренгой-Москва» столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Причиной инцидента стал выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.

По предварительной информации, пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались. Водитель автомобиля получил травмы.

Схода подвижного состава нет. Транспортная прокуратура начала проверку.