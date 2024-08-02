В Пермском крае поезд «Уренгой-Москва» столкнулся с грузовиком
В Пермском крае поезд «Уренгой-Москва» столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Причиной инцидента стал выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.
По предварительной информации, пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались. Водитель автомобиля получил травмы.
Схода подвижного состава нет. Транспортная прокуратура начала проверку.