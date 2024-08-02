В Омске девочка погибла из-за возгорания электросамоката

В Омске девочка погибла в результате пожара, случившегося из-за возгорания заряжавшегося аккумулятора электросамоката. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Пожар случился в ночь на 2 августа на Северной улице.

«Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „причинение смерти по неосторожности“, по факту смерти 13-летней девочки в результате пожара. Предварительная причина возгорания — замыкание АКБ электрического самоката», — сообщили в пресс-службе.

Следователи проводят экспертизы, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.