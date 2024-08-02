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В Клепиковском районе пропал 49-летний мужчина
Отмечается, что с 21 июля 2024 года местонахождение Сергея Якунина неизвестно.

В Клепиковском районе пропал 49-летний мужчина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что с 21 июля 2024 года местонахождение Сергея Якунина неизвестно.

Он жил в деревне Плишкина Клепиковского района.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы рыжие с залысинами, глаза голубые.

Одежда: камуфляжный костюм.

Если вы обладаете какой-либо информацией, звоните по номеру 112.