В Клепиковском районе пропал 49-летний мужчина
Отмечается, что с 21 июля 2024 года местонахождение Сергея Якунина неизвестно.
В Клепиковском районе пропал 49-летний мужчина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Отмечается, что с 21 июля 2024 года местонахождение Сергея Якунина неизвестно.
Он жил в деревне Плишкина Клепиковского района.
Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы рыжие с залысинами, глаза голубые.
Одежда: камуфляжный костюм.
Если вы обладаете какой-либо информацией, звоните по номеру 112.