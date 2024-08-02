В Госдуме заявили о возможной будущей блокировке Google, Android и iOS

Мнение выразил депутат Алексей Диденко.

В Госдуме заявили о возможной будущей блокировке Google, Android и iOS. Мнение выразил депутат Алексей Диденко в беседе с порталом rusnews24.

Парламентарий предположил, что это «произойдет не по нашей инициативе». Он подчеркнул, что «госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации».

В качестве примера спокойного отношения общества к таким отключениям он привел Netflix, заявив, что «никакой «трагедии» после этого не случилось.

«Алексей Диденко подчеркнул, что вопрос выживания наших систем и нашего суверенитета — это вопрос существования», — говорится в публикации.