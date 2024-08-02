В Челябинской области мужчина пытался изнасиловать дачницу

В Челябинской области мужчина проник к женщине на дачу и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, инцидент произошел в одном из садовых товариществ Магнитогорска. По предварительной информации, неизвестный перелез через ограду и проник на участок местной жительницы. Злоумышленник силой завел хозяйку в дом и попытался изнасиловать. Совершить задуманное у него не получилось, и вскоре преступник скрылся.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.