В Александро-Невском остановили мотоциклиста без прав

На мужчину составили административный протокол. Транспорт поместили на спецстоянку.

В Александро-Невском сотрудник Госавтоинспекции остановил мотоциклиста без прав. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ региона.

Инцидент произошел в районе дома № 48А по улице Почтовой. Остановили 27-летнего мужчину на мотоцикле «Центурион».

Водитель не имел права управления, его отстранили от вождения. На мужчину составили административный протокол. Транспорт поместили на спецстоянку.