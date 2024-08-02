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Умерла ветеран Великой Отечественной войны, рязанка Бася Митрофанова
Ей было 100 лет.

Умерла ветеран Великой Отечественной войны, рязанка Бася Митрофанова. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Ей было 100 лет.

Митрофанова отправилась добровольцем на фронт в 17 лет. Служила в паровозной колонне особого резерва наркомата путей сообщения № 35, прошла всю войну и участвовала в операциях против милитаристской Японии. Среди наград рязанки — орден Отечественной войны, медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

«Светлый и добрый человек, с большой радостью Бася Ароновна общалась с молодежью, которая навещала ее в последние годы на дому», — отметили в некрологе. Соболезнования выразили в совете ветеранов Московского района.