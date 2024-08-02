Совфед одобрил поправки в закон об использовании гаджетов участниками СВО

Арест в 10 суток за использование техники не распространяется на электронику, которая нужна для выполнения боевых задач.

Совфед одобрил поправки в закон об использовании гаджетов участниками СВО. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили РИА Новости.

Документ устанавливает, что нарушение запрета на ношение электронных изделий военными наказывается арестом в 10 суток.

Отдельно отмечается, что ответственность не распространяется на гаджеты, которые используют для исполнения служебных обязанностей.