Рязанские врачи спасли младенца с редкой патологией

Отмечается, что ребенку не было и суток, у него была поражена половина диаметра желудка.

Рязанские врачи спасли младенца с редкой патологией. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что ребенку не было и суток, у него была поражена половина диаметра желудка.

Состояние маленького пациента сильной ухудшилось. Рентгенограмма показала воздух в брюшной полости. Это признак перфорации, то есть наличия отверстий на каком-либо участке желудочно-кишечного тракта.

Врачи поставили ему тотальный перитонит.

По словам заведующего детским хирургическим отделением ОДКБ Олега Ларькина, операция была очень сложной.

Младенец уже начал самостоятельно есть.