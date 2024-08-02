Рязанские инспекторы анонсировали рейды по нетрезвым водителям
Профилактические мероприятия на территории региона пройдут в выходные.
Рязанские инспекторы анонсировали массовые рейды. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
В выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Полицейские просят граждан не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД водителями, сообщать в полицию о людях, которые противоправно ведут себя на дороге по телефону 112 или на официальном