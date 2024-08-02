Рязанские инспекторы анонсировали рейды по нетрезвым водителям

Профилактические мероприятия на территории региона пройдут в выходные.

Рязанские инспекторы анонсировали массовые рейды. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».