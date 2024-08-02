Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Российская сторона передала 250 тел солдат и офицеров ВСУ. Украине отдала 38 тел российских военных.
Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обмен произошел в Краснояружском районе Белгородской области в районе КПП «Колотиловка».
Российская сторона передала 250 тел солдат и офицеров ВСУ. Украине отдала 38 тел российских военных. В ближайшее время их доставят в морг Ростова-на-Дону, опознают и передадут родственникам.