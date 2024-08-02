Российские ученые создали соединение, останавливающее развитие опухолей мозга

Полученные данные будут использовать для создания препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека.

Российские ученые создали соединение, останавливающее развитие опухолей мозга. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что в разработке участвовали ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и Новосибирского института органической химии имени Ворожцова.

По данным издания, глиобластома является наиболее распространенной и злокачественной опухолью головного мозга. Продолжительность жизни пациентов после полного курса терапии обычно составляет не более 15 месяцев.

Новое соединение способно подавлять агрессивное поведение клеток опухолей головного мозга и препятствовать их проникновению в здоровые ткани.

Полученные данные будут использовать для создания препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека.