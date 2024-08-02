Российские ученые создали соединение, останавливающее развитие опухолей мозга. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что в разработке участвовали ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и Новосибирского института органической химии имени Ворожцова.
По данным издания, глиобластома является наиболее распространенной и злокачественной опухолью головного мозга. Продолжительность жизни пациентов после полного курса терапии обычно составляет не более 15 месяцев.
Новое соединение способно подавлять агрессивное поведение клеток опухолей головного мозга и препятствовать их проникновению в здоровые ткани.
Полученные данные будут использовать для создания препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека.