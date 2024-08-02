Полицейские изъяли у сараевца более 15 килограммов запрещенных веществ

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские изъяли у сараевца более 15 килограммов запрещенных веществ. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

49-летний житель поселка Сараи в разные годы был четырежды судим за наркопреступления. Правоохранители получили информацию, что мужчина снова занимается противоправной деятельностью.

Оперативники провели обследование в частном домовладении, где обнаружили детскую ванну, наполненную готовой марихуаной массой 3,723 г, ведро с маковой соломой массой 648 г и части наркосодержащего растения конопля в стадии высушивания массой более 11 кг.

По предварительной информации, в течение лета злоумышленник в окрестностях Сараев заготовил на зиму для себя и знакомых части наркосодержащих растений.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Согласно санкции части данной статьи, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.