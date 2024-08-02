Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 3 августа

В регионе ожидаются дождь и гроза.

Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на субботу, 3 августа. Информация появилась на сайте регионального ГУ МЧС.

По информации синоптиков, в области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер западной четверти, 5-10 м/с, местами при грозе порывы 12-17 м/с.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +10, +15 градусов. Днем +20, +25 градусов.