На северо-востоке Москвы электричка сбила женщину и ребенка
На северо-востоке Москвы электричка сбила женщину и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Трагедия произошла около станции Марк.
«Московско-Ярославской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — указано в сообщении.
В ТАСС уточнили, что женщина была с двумя детьми. Пострадавших доставили в больницу.
В Московской железной дороге добавили, что из-за происшествия поезда Савеловского направления в сторону области идут с отклонением от графика.