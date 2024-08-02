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На северо-востоке Москвы электричка сбила женщину и ребенка

На северо-востоке Москвы электричка сбила женщину и ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла около станции Марк.

«Московско-Ярославской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — указано в сообщении.

В ТАСС уточнили, что женщина была с двумя детьми. Пострадавших доставили в больницу.

В Московской железной дороге добавили, что из-за происшествия поезда Савеловского направления в сторону области идут с отклонением от графика.