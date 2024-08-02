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МТС прокачала LTE для фестиваля воздухоплавания «Небо России» в Рязанской области

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Спасске-Рязанском, где с 4 по 12 августа пройдет фестиваль воздухоплавания «Небо России».

35 команд из разных регионов поднимутся в небо над Рязанской областью, чтобы показать воздушное шоу.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в трех локациях в западной части Спасска-Рязанского, усилив сеть LTE на берегу Спасского затона реки Оки, где будет проводиться фестиваль. Скорость мобильного интернета в данной локации вырастет на 30%. В зоне усиленного покрытия находится не только место старта, но и вся зона полетов аэростатов.

Ежегодный фестиваль воздухоплавания «Небо России» будет проводиться в 22-й раз. Это одна из визитных карточек Рязанской области. В этом году гости могут с комфортом вести трансляции спортивных и демонстрационных полетов, воздушных игр, концертов, театрализованных программ и развлекательных мероприятий на площадках фестиваля.

«Фестиваль воздухоплавания „Небо России“ является одним из самых ожидаемых событий года не только для рязанцев, но и для приезжих из других регионов. Традиционно он собирает несколько тысяч человек. Чтобы они были на связи, мы и прокачали сеть. Ближайшие мачты, имея высоту 30-40 метров, обеспечивают связь на уровне полетов. Согласно законам физики, телеком-оборудование обеспечивает с этого уровня и наземное покрытие, и воздушное пространство на этой высоте», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

На площадке фестиваля привязные подъемы планируются 9, 10 и 11 августа. Для зрителей будет организован специальный трансфер из Рязани, добраться можно и общественным транспортом. Качество связи на площадке также позволяет следить на сайте и в соцсетях за программой фестиваля, которая может корректироваться в соответствии с погодой.

Фото: flyrzn.ru