Мантуров и Малков поучаствовали в праздновании Дня ВДВ в Рязани

Военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ», посвященный 94 годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, прошел 2 августа.

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров и Павел Малков поучаствовали в праздновании Дня ВДВ на рязанском стадионе СШОР «Олимпиец». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ», посвященный 94 годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, прошел 2 августа.

В рамках праздничной программы представлены показательные выступления по рукопашному бою, показаны прыжки с парашютом, эпизод захвата объекта условного противника с применением взрывчатых веществ. Продемонстрирована экипировка воинов-десантников. Память военнослужащих, не вернувшихся с заданий, почтили минутой молчания. На площадке перед стадионом состоялась выставка вооружения и военной техники.

Мантуров поздравил всех российских десантников и выразил им благодарность от правительства Российской Федерации. «Сегодня наши десантники отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции. Выполняют штурмовые задачи, участвуют в оборонительных действиях, ставят заслон вражеским диверсионным группам. Делают это профессионально, мужественно и самоотверженно. Наш оборонно-промышленный комплекс делает все возможное, чтобы снабжать десантников современной техникой. Наращивает выпуск боевых бронированных машин, противотанковых и зенитных ракетных комплексов, легкой артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы, связи и управления, парашютных систем и беспилотников. Генеральные конструкторы, инженеры и технологи наших предприятий находятся на прямой связи с командирами бригад ВДВ. Это позволяет совершенствовать изделия, улучшать их характеристики, корректировать задачи по перспективным образцам. Эта работа будет продолжаться и усиливаться. Но главная опора Воздушно-десантных войск во все времена — это личный состав. И сегодня от лица Правительства Российской Федерации позвольте выразить искреннюю благодарность всем, кто служил, служит и готовится служить в ВДВ», — сказал Денис Мантуров. Первый Вице-премьер наградил выдающихся десантников государственными наградами.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, поздравляя военнослужащих, ветеранов и курсантов с Днем ВДВ, подчеркнул: «Сегодня праздник у настоящей элиты нашей армии, солдат и офицеров, которым нет равных, легендарных „войск дяди Васи“ — Василия Филипповича Маргелова. Этот праздник отмечает вся Рязань — столица ВДВ. Из рязанского училища ВДВ вышло много героев Отечества, настоящих защитников Родины, которые прошли все горячие точки. Сегодня на СВО десантники тоже всегда впереди — проявляют лучшие качества настоящего российского воина. Мы гордимся каждым, кто защищает нашу Родину. Вы — самые лучшие!».

После этого Денис Мантуров и Павел Малков отправились на территорию училища ВДВ, к памятнику, установленному в честь десантников, достойно выполнивших свой долг и отдавших жизнь за Родину, где почтили их память и возложили цветы. Также состоялось посещение Музея истории Воздушно-десантных войск, в котором представлены все вехи развития ВДВ. В экспозиции отражен и вклад российских десантников в достижение целей СВО.