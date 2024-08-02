Big Data МТС: на фестивале Ruskeala Symphony побывало на 17% больше рязанцев, чем год назад

Цифровая экосистема МТС с помощью платформы «Геоэффект» проанализировала турпоток в горный парк «Рускеала» в дни проведения VIII Международного музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony», который проходил 26-27 июля 2024 года.

В северную жемчужину России в эти дни прибыло на 17% больше путешественников из Рязанской области, чем год назад.

По данным аналитиков МТС, в этом году увеличилось количество туристов, прибывших на фестиваль из ряда регионов Поволжья и Центральной России. Традиционно, большинство туристов в дни фестиваля прибыло из Санкт-Петербурга и Москвы, также в ТОП регионов-доноров вошли Московская, Ленинградская, Вологодская и Тверская области и Краснодарский край.

В общей сложности мероприятие посетили путешественники из 56 регионов. Больше всего вырос турпоток из Нижегородской и Рязанской областей и Республики Татарстан.

Основную аудиторию фестиваля составили гости в возрасте от 35 до 44 лет (25% от общего числа гостей), при этом, как и в прошлом году, значительный интерес к мероприятию проявили посетители старше 45 лет (20%).

«Рязанцы становятся одними из самых активных путешественников в России, постоянно расширяя географию поездок. Жители нашей области недавно вошли в ТОП приезжих на театральном фестивале „Толстой“ в Ясной Поляне, теперь еще и музыкального фестиваля „Ruskeala Symphony“. Рост турпотока напрямую связать с активностью событийного туризма и работой с целевой аудиторией», — прокомментировал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото: Карельская госфилармония