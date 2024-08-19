Житель Дагестана погиб в массовом ДТП под Ряжском

ДТП случилось 17 августа, примерно в 16:20, на 312-ом километре автодороги «Москва-Астрахань». Столкнулись четыре автомобиля.

Житель Дагестана погиб в массовом ДТП под Ряжском. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

ДТП случилось 17 августа, примерно в 16:20, на 312-ом километре автодороги «Москва-Астрахань». 46-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем Opel Astra столкнулся с LADA Granta, за рулем которой был 31-летний житель Республики Дагестан. LADA по инерции столкнулась с грузовиком Renault, под управлением 44-летнего жителя Великого Новгорода и автомобилем Great Wall, под управлением 41-летнего жителя Волгоградской области.

В результате водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП. Водитель иномарки Great Wall получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.