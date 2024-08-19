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ВСУ разрушили три моста через реку Сейм в Курской области
На данный момент российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуировать мирное населениеЛюдей, в том числе, вывозят из приграничных районов на лодках.

ВСУ разрушили три моста через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ВСУ в ночь на 19 августа ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области, разбито три пролета.

На данный момент российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуировать мирное население.

Людей, в том числе, вывозят из приграничных районов на лодках.

Ранее стало известно, что ВСУ уничтожили первый мост через реку Сейм в Курской области.