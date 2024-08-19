ВСУ разрушили три моста через реку Сейм в Курской области
На данный момент российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуировать мирное населениеЛюдей, в том числе, вывозят из приграничных районов на лодках.
ВСУ разрушили три моста через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, ВСУ в ночь на 19 августа ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области, разбито три пролета.
На данный момент российская группировка в этом районе полностью обеспечивается понтонными переправами, что позволяет продолжить эвакуировать мирное население.
Людей, в том числе, вывозят из приграничных районов на лодках.
Ранее стало известно, что ВСУ уничтожили первый мост через реку Сейм в Курской области.