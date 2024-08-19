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ВС России освободили крупный населенный пункт Артемово в ДНР
Отмечается, что группировка войск «Центр» взяли под контроль один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово.

ВС России освободили крупный населенный пункт Артемово в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что группировка войск «Центр» взяли под контроль один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ около Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего.