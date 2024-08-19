«ВКонтакте» запустили бета-версию сервиса для совместной работы «VK Доска»

Отмечается, что данный сервис позволяет визуализировать информацию и обмениваться прогрессом в работе, в нем можно создавать неограниченное число приватных виртуальных досок, демонстрировать идеи и проводить рабочие встречи, обучения.