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«ВКонтакте» запустили бета-версию сервиса для совместной работы «VK Доска»
Отмечается, что данный сервис позволяет визуализировать информацию и обмениваться прогрессом в работе, в нем можно создавать неограниченное число приватных виртуальных досок, демонстрировать идеи и проводить рабочие встречи, обучения.

«ВКонтакте» запустили бета-версию сервиса для совместной работы «VK Доска». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что данный сервис позволяет визуализировать информацию и обмениваться прогрессом в работе, в нем можно создавать неограниченное число приватных виртуальных досок, демонстрировать идеи и проводить рабочие встречи, обучения.

Совместная работа доступна пользователям без ограничений количества участников и создаваемых виртуальных досок.