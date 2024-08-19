В Стерлитамаке на нефтезаводе произошел взрыв, пострадали три человека

В Стерлитамаке на нефтезаводе произошел взрыв, пострадали три человека. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, на заводе произошел взрыв наземного газопровода. Высота факельного горения — около 50 метров.

В результате пострадали 3 человека — 2 газоспасателя предприятия и очевидец. Они госпитализированы.

По данным МЧС, причиной взрыва стала разгерметизация воздушной линии газопровода с последующим горением сжиженного газа.

Видео: Telegram-каналы Mash и «112»