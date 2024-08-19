В скопинскую колонию пытались передать телефоны в арахисовой пасте

В посылке обнаружили и изъяли девять устройств связи, три сим-карты, семь USB-кабелей, шесть наушников.

В скопинскую колонию пытались передать телефоны в арахисовой пасте. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в группе «УФСИН России по Рязанской области» ВКонтакте.

Инцидент произошел в ИК-5. Сотрудники оперативного отдела в посылке на имя одного из осужденных обнаружили и изъяли девять устройств связи, три сим-карты, семь USB-кабелей, шесть наушников, спрятанных в банках с арахисовой пастой.

Запрещенные предметы предназначались осужденным.

«В настоящее время проводится проверка, виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности», — говорится в сообщении ведомства.