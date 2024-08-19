В массовом ДТП в Шацком районе погиб 58-летний мужчина

Во предварительной информации, 58-летний рязанец за рулем «ВАЗ-21099» столкнулся с Audi А6, под управлением 25-летнего жителя Владимирской области и автомобилем «ВАЗ-11173», под управлением 35-летнего жителя Владимирской области.

В массовом ДТП в Шацком районе погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 16 августа, примерно в 20:50, на 145-ом километре автодороги «Шацк-Тамбов». По предварительной информации, 58-летний рязанец за рулем «ВАЗ-21099» столкнулся с Audi А6, под управлением 25-летнего жителя Владимирской области и автомобилем «ВАЗ-11173», под управлением 35-летнего жителя Владимирской области.

В результате водитель «ВАЗ-21099» от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.