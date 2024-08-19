Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
28°
Втр, 20
25°
Срд, 21
25°
ЦБ USD 88.91 0.11 17/08
ЦБ EUR 97.84 -0.48 17/08
Нал. USD 88.61 / 89.11 19/08 15:55
Нал. EUR 97.71 / 98.11 19/08 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
Вчера 16:30
3 608
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
2 793
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
5 559
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
5 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Шацком районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, пострадали двое детей
Предположительно, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

В Шацком районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Авария произошла в понедельник, 19 августа, в 3:10 на дороге Шацк — Касимов. По предварительной версии, 42-летний водитель Renault Logan превысил скорость и не справился с управлением.

В результате происшествия пострадали три пассажира, двое из которых — дети. С травмами они обратились в Шацкую межрайонную больницу.

Фото: ОГИБДД МОМВД России «Шацкий»