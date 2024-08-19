В Шацком районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, пострадали двое детей

Предположительно, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

В Шацком районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Авария произошла в понедельник, 19 августа, в 3:10 на дороге Шацк — Касимов. По предварительной версии, 42-летний водитель Renault Logan превысил скорость и не справился с управлением.

В результате происшествия пострадали три пассажира, двое из которых — дети. С травмами они обратились в Шацкую межрайонную больницу.

Фото: ОГИБДД МОМВД России «Шацкий»