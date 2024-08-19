В Саратовской области мужчина держал на ферме трех рабов

В Саратовской области мужчина держал на ферме трех рабов. Об этом сообщила пресс-служба Пугачевского районного суда по региону.

По версии следствия, знакомые подыскали злоумышленнику трех рабочих, которые согласились ухаживать за животными за зарплату.

Несмотря на договоренности, фермер с апреля по август 2024 года использовал труд людей и ничего им не платил. Если пострадавшие отказывались работать или пытались сбежать с фермы, мужчина угрожал применением насилия. Одного из удерживаемых он избил за попытку сбежать.

Рабочие боялись саратовчанина и были вынуждены жить и бесплатно работать на его владениях.

В начале августа одному из пострадавших удалось сбежать и сообщить в полицию. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.