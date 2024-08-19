В Санкт-Петербурге водитель иномарки насмерть переехал семилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге водитель иномарки насмерть переехал семилетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, мальчик перебегал дорогу и выбежал из-за припаркованного авто. 23-летний водитель не успел среагировать и затормозить.

Ребенка госпитализировали. У него диагностировали перелом костей черепа, черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, закрытую травму грудной клетки и живота, а также закрытый перелом ребер и повреждение правого легкого. Врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти не смогли, он скончался в больнице.