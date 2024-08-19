В Санкт-Петербурге на крыше электровоза нашли тело 18-летнего юноши

В Санкт-Петербурге на крыше электровоза нашли тело 18-летнего юноши. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил Telegram-канал «78 новости».

По данным портала, погибшего «зацепера» обнаружили в железнодорожном тупике, ограниченном набережной Обводного канала и Днепропетровской улицей. На ноге ниже щиколотки у него зафиксирована электротравма.

Отмечается, что молодой человек родом из Ростовской области. Предварительно, он вместе с товарищем нелегально ехал в Петербург из Уссурийска. В городе назначения его насмерть ударило током.