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В Рязанском районе ветерану ВОВ Александре Тимошиной исполнилось 102 года
Отмечается, что рязанка служила в составе 78-го инженерно-аэродромного батальона. Занималась строительством, восстановлением и маскировкой аэродромов в Подмосковье.

В Рязанском районе ветерану ВОВ Александре Тимошиной исполнилось 102 года. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что рязанка служила в составе 78-го инженерно-аэродромного батальона. Занималась строительством, восстановлением и маскировкой аэродромов в Подмосковье.

В августе 1945 Александра Михайловна демобилизовалась и вернулась домой.