В Рязанском районе ветерану ВОВ Александре Тимошиной исполнилось 102 года
Отмечается, что рязанка служила в составе 78-го инженерно-аэродромного батальона. Занималась строительством, восстановлением и маскировкой аэродромов в Подмосковье.
В Рязанском районе ветерану ВОВ Александре Тимошиной исполнилось 102 года. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что рязанка служила в составе 78-го инженерно-аэродромного батальона. Занималась строительством, восстановлением и маскировкой аэродромов в Подмосковье.
В августе 1945 Александра Михайловна демобилизовалась и вернулась домой.