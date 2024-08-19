В Рязанской области выросло количество ДТП с погибшими и ранеными

Рязанская область заняла 51 позицию в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах с января по июнь 2024 года. показатель По числу погибших и раненых в ДТП в регионе вырос. Он составляет 84,5% на 100 тысяч населения.

В Рязанской области выросло количество ДТП с погибшими и ранеными. Об этом сообщает исследование РИА Новости.

Рязанская область заняла 51 позицию в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах с января по июнь 2024 года.

По данным издания, количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч населения в Рязанской области составляет 109,6% что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако показатель по числу погибших и раненых в ДТП в регионе вырос. Он составляет 84,5% на 100 тысяч населения.