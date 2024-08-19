В Рязанской области расчистят 3,3 километра русла Оки

Срок выполнения работ по 13 декабря 2024 года.

В Рязанской области разработают проект для очистки от загрязнений Спасского затона, участка русла реки Оки в 3,3 километра. Начальная цена тендера на госзакупках четыре миллиона рублей.

Согласно документам, подрядчик должен обследовать участок русла Оки и его береговые полосы, определить объемы донных отложений там (упавшие деревья, другая растительность, мусор), в том числе загрязненных.

Тендер подразумевает работы по топографической съемке, забор проб почвы и воды для проверки в аккредитованных лабораториях, экологические и гидрометеорологические исследования. Точную длину участка для расчистки определят в процессе.

Срок выполнения работ по 13 декабря 2024 года.

Фото: тендер сайта госзакупок.