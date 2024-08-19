В Рязани семерым натурализованным россиянам вручили повестки

Рейды прошли на стройках и 5-й оптовой базе.

В Рязани семерым натурализованным россиянам вручили повестки для постановки на воинский учет. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил ИД «Пресса».

Рейды провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону вместе с работниками военкомата.

На стройках и 5-й оптовой базе проверили 18 человек. Девять иностранных граждан захотели служить в российской армии по контракту.

Всего с начала года на воинский учет поставили более 500 натурализованных граждан.