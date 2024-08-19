В Рязани поймали нарушителя административного надзора

Мужчина не соблюдал ограничения с мая по август.

В Рязани поймали нарушителя административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

39-летнего рязанца осудили за кражу. После освобождения из колонии за ним был установлен административный надзор. Однако мужчина введенные для него ограничения проигнорировал.

Ночью полицейские остановили его на улице и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина не соблюдал ограничения с мая по август.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 314.1 УК РФ («Неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений»).