В Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка-2024». Он продлится до 25 августа. Уже зарегистрировано 26 коллективов.
Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной группе фестиваля «Подбелка» и прикрепить к ней несколько аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя. Подробнее читайте
Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2024» состоится 30 августа на улице Почтовой. Начало в 17:00.
Фестиваль с участием коллективов и отдельные исполнителей из области и соседних регионов проводится с 2011 года. В 2023 году на «Подбелке» побывало около 20 тысяч человек.
Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер — клиники стоматологии «Дентастиль».
Возрастное ограничение: 0+.