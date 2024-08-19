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В Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка-2024»
Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной группе фестиваля «Подбелка» и прикрепить к ней несколько аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя. Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2024» состоится 30 августа на улице Почтовой. Начало в 17:00.

В Рязани начался прием заявок на участие в фестивале «Подбелка-2024». Он продлится до 25 августа. Уже зарегистрировано 26 коллективов.

Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной группе фестиваля «Подбелка» и прикрепить к ней несколько аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя. Подробнее читайте здесь.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2024» состоится 30 августа на улице Почтовой. Начало в 17:00.

Фестиваль с участием коллективов и отдельные исполнителей из области и соседних регионов проводится с 2011 года. В 2023 году на «Подбелке» побывало около 20 тысяч человек.

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер — клиники стоматологии «Дентастиль».

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