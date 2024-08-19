В Рязани более 10 улиц остались без горячей воды до 28 августа

Отмечается, что отключение горячей воды для проведения планово-профилактических работ, запланированное на период с 15 по 28 августа, перенесли на период с 19 по 28 августа.

В Рязани более 10 улиц остались без горячей воды до 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба региональных теплосетей.

Отмечается, что отключение горячей воды для проведения планово-профилактических работ, запланированное на период с 15 по 28 августа, перенесли на период с 19 по 28 августа.

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