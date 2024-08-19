В Рязани более 10 улиц остались без горячей воды до 28 августа
Отмечается, что отключение горячей воды для проведения планово-профилактических работ, запланированное на период с 15 по 28 августа, перенесли на период с 19 по 28 августа.
В Рязани более 10 улиц остались без горячей воды до 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба региональных теплосетей.
Отмечается, что отключение горячей воды для проведения планово-профилактических работ, запланированное на период с 15 по 28 августа, перенесли на период с 19 по 28 августа.
Ресурса не будет по адресам:
- Детские сады № 43, № 136, № 143, № 145, 116;
- Школы № 57, № 64;
- Рязанский многопрофильный колледж на улице Кутузова 46 и улице Мусоргского;
- улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д, 1-Е, 1-Ж, 1З, 1-К, 1-Л, 1-М, 1-Н, 2, 3, 3 корсу 1, 4, 6, 8, 10, 12;
- улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33, 33 корпус 1, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 37, 39, 43/26, 45, 45 корпус 1, 45 корпус 2;
- улица Корнилова, дом № 2-Б;
- улица Котовского, дом № 1/3;
- улица Кутузова, дома №№ 12 корпус 1, 46 корпус 1;
- улица Мусоргского, дома №№ 66, 68 корпус 1, 68 корпус 2;
- улица Нахимова, дома № № 3, 3 корпус 1, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 68;
- улица Ушакова, дома № 2-Б;
- улица Черновицкая, дома №№ 19, 19 корпус 1, 21 корпус 1, 23, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27, 27 корпус 1, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 28, 28-А, 30, 30-А, 30-Б, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3;
- улица Щорса, дома №№ 1, 2-а, 2-Б, 2-В, 5, 33/9, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 37, 37 корпус 1, 37 корпус 2;
- проезд Яблочкова, дом № 11.