В России предложили запретить возврат ряда купленных онлайн товаров

В перечень входят предметы личной гигиены, нижнего белья, медицинские препараты и другие категории, прямо воздействующие на здоровье и тело человека.

В России предложили запретить возврат ряда купленных онлайн товаров. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ направил в Роспотребнадзор соответствующее письмо. Авторы инициативы предложили запретить возвращать те позиции, которые не примут обратно и в офлайн-торговле. В перечень входят предметы личной гигиены, нижнего белья, медицинские препараты и другие категории, прямо воздействующие на здоровье и тело человека.

Сейчас, согласно действующим правилам, покупатель может сдать обратно контактные линзы после использования и нижнее белье.