В России 75% таксистов не смогут продолжить работу в сентябре

Они не оформили обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.

В России 75% таксистов не смогут продолжить работу в сентябре. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе кабмина Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

В июне 2023 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий введение в России обязательного страхования жизни и здоровья пассажиров такси. Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Чтобы получить ОСГОП, таксистам нужно разрешение на работу. Для него необходимо перекрасить авто в установленные в регионе цвета и завести путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах.

Однако в Союзе отметили, что для выполнения этих условий нет необходимой инфраструктуры, которой могли бы воспользоваться самозанятые водители. В итоге документы еще не оформили 75% таксистов. Без них они будут считаться нелегальными работниками. В связи с этим правительство попросили отложить введение новых мер.